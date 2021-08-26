Алексей Чернышев: в общинах внедряют "Центры безопасности", объединяющие полицию, "скорую" и пожарную службы

Целью является круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи в промежуток времени до 20 минут.

Алексей Чернышев: в общинах внедряют "Центры безопасности", объединяющие полицию, "скорую" и пожарную службы
Олексій Чернишов
Фото: Мінрегіон

"Центры безопасности" в территориальных общинах объединят функции усиления общественной безопасности, защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной медпомощи.

Целью является круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи в промежуток времени до 20 минут. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время совещания в Министерстве внутренних дел Украины, говорится в сообщении Минрегиона.

"Сотрудничество МВД, Министерства здравоохранения и Минрегиона направлено на улучшение безопасности услуг в общинах. Используя европейский опыт, начато проект «Центры безопасности» в регионах. Они позволяют объединить пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию с консолидированной коммуникацией. Речь идет о повышенную оперативность оказания помощи людям в экстренных ситуациях. В настоящее время в Украине реализовано около 30 проектов по созданию Центров безопасности. По количеству лидирует Донецкая область", - подчеркнул Алексей Чернышев.

В то же время глава Минрегиона отметил, что сейчас министерством подготовлен бюджетный запрос на 2022-2024 годы для финансирования 380 центров безопасности. Его уже направлено в Министерство финансов.

В рамках сотрудничества Минрегиона и МВД в общинах введен проект "Полицейский офицер общины". В 19 регионах Украины работают более 600 офицеров, обеспечивающих порядок и предотвращающих правонарушения в пределах своей территориальной общины.

На доступности будущих центров безопасности подчеркнул Министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Безопасность общин и страны - это безопасность каждого. Центры должны объединить в себе полицию, службу по чрезвычайным ситуациям, а также другие сервисные услуги, которые предоставляет Министерство внутренних дел. Сейчас инициатива по внедрению центров уже опробована в нескольких регионах. Наша цель, чтобы центры безопасности стали доступными для всех жителей территориальных общин", - отметил Денис Монастырский.

Напомним, накануне министр развития общин и территорий отметил, что задача Минрегиона на ближайшие годы - обеспечить экономический «скачок» на региональном уровне.

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