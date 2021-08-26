Впервые в Вооруженных силах Украины звание бригадного генерала получила женщина

Президент Владимир Зеленский 24 августа присвоил генеральское звание полковнику Татьяне Остащенко, которая командует Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в указе указі №427/2021.

Остащенко первой из женщин стала бригадным генералом ВСУ.

Звание бригадного генерала в этот день также получили командующий десантно-штурмовых войск полковник Максим Миргородский (указ №426/2021) и начальник Главного управления разведки полковник Кирилл Буданов (указ №428/2021).

Воинское звание генерал-лейтенанта получили главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный (указ №424/2021) и начальник Генштаба Сергей Шаптала (указ №425/2021).

Напомним, что первой женщиной-генералом в Украине в 2018 году стала начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей. Звание генерал-майора ей присвоил действующий тогда президент Петр Порошенко.

В 2020 году Верховная Рада ввела новую систему званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины. Принятый закон предусматривал, что количество генеральских званий в армии будет прежним, но их названия меняются: генерал-майор станет бригадным генералом, генерал-лейтенант - генерал-майором, генерал-полковник - генерал-лейтенантом, а генерал армии Украины - просто генералом.

Воинские звания, присвоенные до вступления в силу этого закона, сохраняются.