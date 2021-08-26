Впервые в Вооруженных силах Украины звание бригадного генерала получила женщина
Зеленский присвоил генеральское звание командующей Медицинских сил.
Президент Владимир Зеленский 24 августа присвоил генеральское звание полковнику Татьяне Остащенко, которая командует Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщается в указе указі №427/2021.
Остащенко первой из женщин стала бригадным генералом ВСУ.
Звание бригадного генерала в этот день также получили командующий десантно-штурмовых войск полковник Максим Миргородский (указ №426/2021) и начальник Главного управления разведки полковник Кирилл Буданов (указ №428/2021).
Воинское звание генерал-лейтенанта получили главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный (указ №424/2021) и начальник Генштаба Сергей Шаптала (указ №425/2021).
Напомним, что первой женщиной-генералом в Украине в 2018 году стала начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей. Звание генерал-майора ей присвоил действующий тогда президент Петр Порошенко.
В 2020 году Верховная Рада ввела новую систему званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины. Принятый закон предусматривал, что количество генеральских званий в армии будет прежним, но их названия меняются: генерал-майор станет бригадным генералом, генерал-лейтенант - генерал-майором, генерал-полковник - генерал-лейтенантом, а генерал армии Украины - просто генералом.
Воинские звания, присвоенные до вступления в силу этого закона, сохраняются.