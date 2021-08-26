Полный контроль. Минфин готовит законопроект о косвенных методах определения доходов

Министерство финансов начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов, документ может быть представлен в текущем году. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

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Новый метод

«О косвенных методах мы пока что не говорим, поскольку вот-вот начали только разрабатывать законопроект», — сказал Марченко, однако добавил, что документ может появиться в 2021 году.

«Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история — когда налоговая может оценить после декларирования прироста состояния кого бы то ни было», — пояснил министр финансов.

Он указал, что введение косвенных методов выявления доходов были основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

«Да, у МВФ были замечания (относительно закона о добровольном декларировании), в частности, относительно порядка применения. Основное условие МВФ — применение косвенных методов контроля», — отметил Сергей Марченко.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что на выполнение программы добровольного декларирования, или так называемой «налоговой амнистии» участники должны открыть в банке специальный счет и перечислить на него наличные средства и банковские металлы.

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.