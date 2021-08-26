Рассмотрение апелляции экс-заместителя министра обороны Павловского перенесли из-за минирования суда, - адвокат

Рассмотрение апелляции на арест экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского перенесли на 6 сентября из-за информации о минировании зала судебных заседаний.

Об этом сообщил адвокат Павел Черненко, передает "Прямой".

По его словам, очередная отсрочка апелляционного заседания свидетельствует о сознательном затягивании процесса.

"Сегодня мы были готовы слушаться, даже несмотря на минирование. Для нас совершенно очевидно, что такое минирование, скорее всего, с подачи ГБР, поскольку только они заинтересованы в затягивании этого процесса. Предыдущее судебное заседание с неявкой прокуроров об этом убедительно свидетельствует", - отметил Черненко.

Адвокат отметил, что уже 2 сентября истекает срок досудебного расследования, а следовательно, и действие обжалуемого решения. "То есть, никакого смысла рассматривать наши апелляционные жалобы 6 сентября нет", - добавил Черненко.

Напомним, 12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения Игорю Павловскому в виде содержания под стражей или 500 миллионов гривен залога. Его обвинили в поставках Вооруженным силам Украины якобы некачественной военной техники.

Игорь Павловский был заместителем министра обороны с апреля 2015 до августа 2019 года.

Напомним, что Павловский фигурирует в одном производстве вместе с главой правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерием Шандрой и еще двумя экс-начальниками одного из департаментов Минобороны.

Речь идет о поставках в армию в 2016-2018 годах боевых катеров и автомобилей неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По оценкам ГБР, такие действия повлекли причинение ущерба государству на сумму более 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до 10 лет заключения.

Всех четырех подозреваемых арестовали, общая сумма залога для них составляет более 1,8 млрд гривен.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов считает дело против генерала Игоря Павловского и главы правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры "расправой над боевым генералом и предприятием, которое способно выпускать военные корабли".

Напомним, что "Кузня на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") ранее принадлежала Петру Порошенко и Игорю Кононенко.

В ноябре 2018 года компания Сергея Тигипко выкупила доли в заводе - Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко - за $64,2 млн. Пакет пятого президента включал в себя 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.