ВАКС разрешил заочно расследовать присвоение Януковичем и его сыном "Межигорья"

По версии следствия, причиненные государству убытки превышают 500 млн грн.

ВАКС разрешил заочно расследовать присвоение Януковичем и его сыном "Межигорья"
Фото: Бесплатка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении президента-беглеца Виктора Януковича и его сына.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего владельца государственной резиденции «Межигорье» и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, причиненные государству убытки превышают 500 млн грн. Указанное решение, как отмечается, позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, уже 7 лет скрывающихся на территории РоSSии.

Напомним, территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

В 2007 году Виктор Янукович, который возглавлял Кабинет Министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой «Мединвесттрейд». Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Через два месяца - в ноябре 2007 года - компания «Мединвесттрейд» продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом до бегства Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надрами Украины" и "Мединвесттрейдом" был неравноценным. Стоимость имущества, которым обменивались компании, в договоре была определена на уровне 111,7 млн гривень. Но выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показали, что "Межигорье" стоило тогда 540 млн гривень. Поэтому "Надра Украины" недополучили 428,3 млн гривень.

Кроме того, на момент обмена компания не имела согласования от Фонда госимущества и Кабмина.

В 2007 году компанией "Надра Украины" руководил Эдуард Ставицкий (он же Натан Розенберг), который скрывается от украинского правосудия в Израиле.

В июле 2021 г. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру Януковичу.

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