Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19

Они будут действовать с 13 сентября 2021 по 31 марта 2022 года.

Министерство здравоохранения Греции вводит ограничения для людей, которые не получили прививку от COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на греческие СМИ .

"Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил, что с 13 сентября 2021 по 31 марта 2022 года будут действовать меры общественного здравоохранения относительно невакцинированных граждан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что лицам без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 будет запрещен вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие заведения общественного питания, а также развлекательные центры.

Непривитые могут посетить театры, кино, музеи, а также тренажерные залы, если предоставят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста, сделанного за 48 часов до мероприятия. Стоимость экспресс-тестов составит 10 евро, сдать тест в лаборатории можно примерно за 20 евро.

Кроме того, правительство заявило, что прекращает бесплатное тестирование своих граждан на коронавирус. Это должно побудить их вакцинироваться и предотвратить очередной всплеск числа заражений.

В настоящее время около 53% населения Греции полностью вакцинированы. Власти надеются увеличить эту цифру до 70% осенью.