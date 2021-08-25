Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации, - Кулеба

Решение принято в соответствии с рекомендацией ЕС.

Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: facebook/Юридична практика

Правительство Мальты признал украинские цифровые сертификаты о вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19", - отметил Кулеба в Twitter.

??Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС.

Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19. #ВакцинуйсяТаМандруй

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2021

Напомним, на прошлой неделе Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствуют европейским.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Документы по скандальной усадьбе Барбана утвердил Минкульт (документы)Документы по скандальной усадьбе Барбана утвердил Минкульт (документы)
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствамиЗеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствами
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанковых гранатометовРоSSийские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанковых гранатометов
Президент Эстонии призналась, что советует не инвестировать в УкраинуПрезидент Эстонии призналась, что советует не инвестировать в Украину
В санкционный список РоSSии попали Кулеба и ДаниловВ санкционный список РоSSии попали Кулеба и Данилов
Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана и визит Зеленского в СШАКулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана и визит Зеленского в США
ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в "Дії"ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в "Дії"
Кулеба объявил полный состав участников "Крымской платформы"Кулеба объявил полный состав участников "Крымской платформы"
Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"
На саммите первых леди и джентльменов в Киеве будет 11 участников - КулебаНа саммите первых леди и джентльменов в Киеве будет 11 участников - Кулеба
Украинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет, - КулебаУкраинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет, - Кулеба
Украинский самолет не может вылететь из Кабула, - КулебаУкраинский самолет не может вылететь из Кабула, - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости