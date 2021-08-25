Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации, - Кулеба

Решение принято в соответствии с рекомендацией ЕС.

Правительство Мальты признал украинские цифровые сертификаты о вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС . Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19", - отметил Кулеба в Twitter .

??Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС.



Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19. #ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2021

Напомним, на прошлой неделе Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствуют европейским.