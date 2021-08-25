Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации, - Кулеба
Решение принято в соответствии с рекомендацией ЕС.
Дмитро Кулеба
Фото: facebook/Юридична практика
Правительство Мальты признал украинские цифровые сертификаты о вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19", - отметил Кулеба в Twitter.
??Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС.