РоSSийские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанковых гранатометов

С начала суток на востоке Украины зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Новолуганского роSSийские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа на Донбассе погиб украинский военный Александр Аксенов из Борисполя. Он получил смертельное ранение в ходе обстрела позиций в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".