В Киеве открылось посольство Ирландии в Украине. Дипломатическое ведомство 23 августа торжественно открыли заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник и глава МИД Ирландии Саймон Коуэн, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности ИТ-секторе, в сфере инвестиций и образования", - отметил Сеник.

Он также обратил внимание на успешную деятельность ирландских компаний CRH и Ryanair в Украине и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.

Коуэн, в свою очередь, отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и частью стратегии Global Ireland по расширению присутствия Ирландии в мире.

19 августа посол Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве Тересе Гили вручила верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому (до этого времени посол Ирландии в Чехии был аккредитован в Украине по совместительству). Официальное открытие посольства Ирландии в Киеве состоялось 23 августа во время визита Коуэна в Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Напомним, что Украина и Ирландия установили дипломатические отношения 1 апреля 1992 года, но в Киеве еще не было отдельного посольства, а делами Украины занималось посольство Ирландии в Чехии.

Украина открыла посольство в Дублине еще в 2003 году.