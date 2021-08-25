Швейцария передала Украине 1,5 млн экспресс-тестов на COVID-19

Их используют для бесплатного тестирования для лиц, пересекающих линию разграничения.

Швейцария предоставила Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 для использования на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.

Фото: facebook.com/odalug

Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в Украине в Facebook.

"Председатель Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ "Станица Луганская" передал 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19. Этой гуманитарной помощью на сумму CHF6,7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграниченич", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, делегация Швейцарской Конфедерации во главе с Андреасом Эби посетила Луганщину и ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская".

Фото: facebook.com/odalug

Завершился визит передачей от швейцарского Красного Креста 1,5 млн экспресс-тестов на COVID для людей, страдающих в результате военного конфликта на Востоке Украины. Все они будут использованы для бесплатного тестирования людей, которые перемещаются с неподконтрольной территории, заверил гостей председатель облгосадминистрации.

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