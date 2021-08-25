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2021-08-25
Представителем Украины при ЕС назначен Всеволод Ченцов
До апреля Ченцов был послом Украины в Нидерландах.
Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов
Фото: Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе, а также при Европейском сообществе по атомной энергии (ЕАЭС).
Соответствующий указ №445/2021 глава государства подписал 25 августа.
Зеленский освободил Ченцова от должности посла Украины в Нидерландах 6 апреля.
Ченцов родился в 1974 году, карьерный дипломат, в МИД Украины с 1996 года. За рубежом работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе. Возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).