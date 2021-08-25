Представителем Украины при ЕС назначен Всеволод Ченцов

До апреля Ченцов был послом Украины в Нидерландах.

Представителем Украины при ЕС назначен Всеволод Ченцов
Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов
Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе, а также при Европейском сообществе по атомной энергии (ЕАЭС).

Соответствующий указ №445/2021 глава государства подписал 25 августа.

Зеленский освободил Ченцова от должности посла Украины в Нидерландах 6 апреля.

Ченцов родился в 1974 году, карьерный дипломат, в МИД Украины с 1996 года. За рубежом работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе. Возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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