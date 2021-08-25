Представителем Украины при ЕС назначен Всеволод Ченцов

Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе, а также при Европейском сообществе по атомной энергии (ЕАЭС).

Соответствующий указ №445/2021 глава государства подписал 25 августа.

Зеленский освободил Ченцова от должности посла Украины в Нидерландах 6 апреля.