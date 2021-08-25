Зеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в Канаде

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства 25 августа.

"Освободить Шевченко Андрея Витальевича от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Канаде и от должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в указе.

"Я возвращаюсь с благодарностью судьбе и большой верой в украинско-канадскую дружбу. Для этого сегодня есть все - реальное партнерство, планы за горизонт и мощная диаспора, которая создает между нами особую энергию", - прокомментировал свое увольнение Андрей Шевченко.

На должность посла в Канаде бывшего журналиста "5 канала" Андрея Шевченко назначил президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года. Перед этим он был народным депутатом Верховной Рады V, VI и VII созывов.