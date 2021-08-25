Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении министру иностранных дел Дмитрию Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Указ №437/2021 от 24 августа обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить Кулебе Дмитрию Ивановичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в документе.

Дмитрий Кулеба 4 марта 2020 года назначен министром иностранных дел Украины. С августа 2019-го по март 2020-го был вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Перед тем три года занимал должность Постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Кроме того, посол Украины в Таиланде Андрей Бешта получил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла посмертно.

Напомним, 30 мая Андрей Бешта умер на 45-м году жизни. С ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.