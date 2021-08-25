У блокпоста в Станице Луганской высадили "Львовскую рощу"

Деревья высаживали 300 жителей Станицы Луганской вместе с волонтерами из Львова и Киева.

Близ Станицы Луганской 23 августа, на День Флага, в районе легендарного блокпоста "Сталинград" жители Луганской и Львовской областей высадили "Львовскую рощу".

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Как сообщил глава Львовского областного совета Александр Ганущин, деревья высаживали 300 жителей Станицы Луганской вместе с волонтерами из Львова и Киева .

"Откровенно поражен, сколько людей пришло поддержать инициативу. Респект Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации. Следовательно, 10 тысяч саженцев из Львовского перинатального центра нашли свою родину и 3 гектара соснового леса теперь будут прорастать на Луганской земле. А с ними будет крепнуть наша дружба , чувство локтя и единой страны. И никакая роSSийская пропаганда о «бендерах» и «сплошных сепарах" не будет разделять нас", - написал Ганущин в фейсбуке.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Кроме того, 24 августа в Северодонецке финишировали участники Всеукраинского сверхмарафонского пробега "Восток и Запад вместе", посвященного 30-й годовщине Независимости Украины. Среди участников забега на последнем отрезке был и глава Львовского облсовета.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Пробег продолжительностью 26 дней и длиной 1388 км длился по маршруту Львов - Северодонецк и проходил через 10 областей Украины: Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую.

Участники акции, по очереди сменяя друг друга на дистанции, передавали государственный флаг Украины.