В Украине э-паспорта приравняли к бумажным. Закон вступил в силу

С 23 августа вступил в силу закон, приравнивающий в Украине электронные паспорта к бумажным. Теперь на законодательном уровне закреплено определение е-паспорта и э-паспорта для выезда за границу.

В Украине э-паспорта приравняли к бумажным. Закон вступил в силу

Что дает закон гражданам

Закон дает гражданам право использовать цифровые документы во время путешествий в поезде или самолете в пределах Украины. Также их можно предъявлять во время медицинского обслуживания или банковских операций.

Кроме того, электронный паспорт теперь подойдет для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты. А еще с ним можно покупать товары в магазине и подтверждать личность по запросу полиции и правоохранительных органов.

В ОП отмечали, что по состоянию на середину апреля этого года примерно 5 миллионов граждан Украины пользовались электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг «Дія».

Отметим, что э-паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества, как указывают в офисе Зеленского, — защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что если человеку удобнее использовать бумажные документы для получения услуг — он будет иметь на это право.

Напомним

Верховная Рада приняла закон 30 марта 2021 года, а 15 апреля его подписал президент Владимир Зеленский.

Что такое цифровой паспорт

Цифровой паспорт — это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении «Дія». В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карту и биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Цифровой паспорт надежнее, чем обычный бумажный, но не менее надежный, чем его пластиковый аналог. Он дает возможность получать надежные данные о пользователе из официальных государственных реестров.

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