Украина обеспокоена гуманитарной, экологической и экономической ситуацией на оккупированных территориях, - Ермак

При этом Андрей Ермак выразил уверенность, что и Крым, и оккупированные части Донетчины и Луганщины обязательно вернутся под контроль Украины.

Украина обеспокоена гуманитарной, экологической и экономической ситуацией на оккупированных территориях, - Ермак
Фото: ОПУ

Украину чрезвычайно беспокоит гуманитарная, экологическая и экономическая ситуация на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в своем тексте для LB.ua, посвященном 30-летию Независимости. "Репрессии, заключения, пытки - этому нужно положить конец. Данные ученых и разведки свидетельствуют об экономическом упадке и полное запустении сельскохозяйственных земель. Затоплением десятков шахт оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды для около 800 тыс. человек. Просадка грунтов - потенциальный риск техногенной катастрофы", - написал он.

При этом Андрей Ермак выразил уверенность, что и Крым, и оккупированные части Донетчины и Луганщины обязательно вернутся под контроль Украины.

"Вопрос только во времени. И мы восстановим разрушенное оккупантами. Введение специальной (свободной) экономической зоны и технопарков с системой стимулов позволит максимально ускорить развитие региона. Бизнесу должно стать выгодно строить новые современные предприятия и R&D-центры вместо разрушенных шахт и заводов", - убежден руководитель ОП.

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