ЛаВРУН назвал Крымскую платформу ненастоящей и пожаловался на "приватизацию" Украиной Дня крещения Руси

РоSSию задел указ Зеленского о Дне Украинской Государственности.

Лавров назвал Крымскую платформу ненастоящей и пожаловался на "приватизацию" Украиной Дня крещения Руси
Фото: Ruptly

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа при участии 46 иностранных государств и международных организаций, ненастоящим мероприятием.

"Крымская платформа - ненастоящее мероприятие. Настоящее - то, что я сегодня видел в Вене, когда возлагал венок к памятнику советским воинам, освободившим Вену. А по Крыму ... Есть люди, которые хотят заниматься виртуальной политикой, они ею и занимаются. А если мы хотим заниматься реальной политикой, нужно руководствоваться реалиями", - сказал Лавров на брифинге в среду во время визита в Австрию.

Он добавил, что ознакомился с требованиями Крымской декларации. По словам министра, РоSSия готова выполнить одно из них - обеспечить доступ в Крым наблюдателей за соблюдением прав человека, но только на своих условиях.

Он рассказал, что РоSSия неоднократно приглашала наблюдателей ОБСЕ, ООН, Совета Европы. "Большинство этих людей говорят: мы с радостью, только должны заехать с [материковой] территории Украины. Мы их спрашиваем: друзья, вы занимаетесь правами человека или политическими играми?" - добавил Лавров, признав, что ситуация безвыходная.

"Солидарность, проявленная членами НАТО и Евросоюза на позавчерашнем мероприятии, которое было похоже на спектакль, конечно, никуда не исчезает. Мы ничего с этим сделать не можем", - сказал Лавров.

Он также прокомментировал указ Владимира Зеленского о Дне Украинской Государственности, который будет отмечаться 28 июля - в День Крещения Киевской Руси-Украины.

"Украина нас, наверное, еще не раз порадует своими решениями. Вот недавно было сказано, что они приватизировали День крещения Руси. Кто знает, может скоро будет решено Владимиром Зеленским, что Новый год можно отмечать только в Украине", - сказал Лавров.

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