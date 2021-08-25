Суд лишил русский язык статуса регионального в Днепропетровской области

Языковой закон Кивалова-Колесниченко признали неконституционным еще в 2018-м.

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение от 2012 года о признании русского языка региональным на территории области.

Соответствующее решение было принято еще 13 августа. Оно вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

"Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета «О поддержке языковой политики в Украине» №333-14/VI от 17.08.2012 года", - говорится в постановлении.

Закон Украины об основах государственной языковой политики, известный также как языковой закон Кивалова-Колесниченко, который позволял предоставлять русскому языку статус регионального (практически приравнивал его к государственному), было признано неконституционным еще в начале 2018 года.

Напомним, в марте суд признал противоправным признание региональным русского языка в Запорожской области.

В мае суд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языке.

В июле Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.