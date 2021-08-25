Талибы считают, что афганские женщины должны оставаться дома "по соображениям безопасности"

Афганские женщины, которые работают, должны оставаться дома, пока не будут созданы условия для их безопасности.

Об этом заявил журналистам представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ВВС.

Представитель "Талибана" подчеркнул, что любые ограничения относительно положения афганских женщин будут кратковременными.

"Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. Пока мы не обеспечим полную безопасность ... просим женщин оставаться дома", - добавил он.

На первой пресс-конференции после захвата власти представитель "Талибана" заявил, что женщинам позволят работать, учиться и участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Однако с первых дней захвата власти талибами в города начали возвращаться старые порядки. В некоторых провинциях женщинам приказали не выходить из домов без сопровождения родственников-мужчин.

В Герате на западе Афганистана боевики "Талибана" не позволяли студенткам и преподавательницам войти в университет. В южном городе Кандагар закрыли женские поликлиники.

Местные жительницы говорят, что они начали носить паранджу на улице, частично из-за страха, а отчасти из-за ожидания, что это требование вернется.

"Талибан" правил Афганистаном с 1996 по 2001 годы, насаждая законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола.

Женщинам нужно было носить паранджу - наряд, который закрывает все тело, с головы до пят. Контролировали поведение женщин сотрудники Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению греха. Они разъезжали по стране на пикапах и публично унижали и били плетьми женщин, которые нарушали правила.

По данным Amnesty International, в 1996 году одной женщине в Кабуле отрезали кончик большого пальца только потому, что она использовала лак для ногтей. Женщин, которых обвинили в прелюбодеянии, забивали камнями до смерти.

Движение "Талибан", которое внедряло строгую версию исламского законодательства, когда руководило Афганистаном до 2001 года, более недели назад вернуло полный контроль над страной. Талибы уверяют, что на этот раз все будет иначе.