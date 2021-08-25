Посольство США осудило нападение на Порошенко

"Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии".

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило вчерашнее нападение на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Политическая оппозиция есть фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в твиттере .

Нападение на Петра Порошенко было осуществлено 24 августа в самом центре столицы, где он участвовал в многотысячном Марши Патриотов. Политик вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля в это время возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной Сотни.

Человек, который облил зеленкой Порошенко, оказался уроженцем Черниговской области, 1999 года рождения.