Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"

Немецкий суд отказал в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.

Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Сергей Макогон
Фото: Сергей Макогон / Facebook

ООО "Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток-2".

Об этом заявил глава компании Сергей Макогон.

Макогон приветствовал решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, который отклонил иск оператора "Северного потока-2" ("дочка" "Газпрома" - Nord Stream 2 AG) на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не увольнять газопровод от норм газовой директивы Евросоюза.

По его словам, решение суда не освобождать "Северный поток-2" от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков в них газа для обеспечения честной конкуренции, - "это именно то, на чем настаивает украинская сторона".

"Предложим наши услуги по управлению Северным Потоком 2 как реально независимый от РФ оператор ГТС", - добавил Макогон в комментарии к своему посту.

Напомним, что РоSSия почти завершила прокладку труб "Северного потока - 2" и планирует запустить его в эксплуатацию еще до конца года. После того, как это произойдет, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

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