Порошенко: борьбу против "Северного потока-2" нельзя прекращать, ситуация еще не проиграна

Он советует "дотянуть до сентября и затем в связи с изменением политической ситуации, имея две трети стран-членов ЕС как своих союзников по «Северному потоку», поставить этот вопрос".

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что достройка газопровода "Северный поток-2" стала возможной из-за ошибок президента во внешней политике.

Об этом он сказал в интервью 5 каналу, сообщили в пресс-службе " ЕС ". Политик подчеркнул, что борьбу против "Северного потока-2" нельзя прекращать, и ситуация еще не проиграна.

"Первое, с чего начал Владимир Зеленский – это было то, что он хочет посмотреть в глаза Путину, что он хочет встречи с ним тет-а-тет, что он хочет предложить ему остановиться где-то посередине – и там найти компромисс. Это была ошибочная стратегия. Зеленского слышат лидеры других стран и думают: наши экономики недополучают прибыли из-за санкций, которые по просьбе Порошенко из солидарности с Украиной ввели против РоSSии. Если Зеленский хочет ехать в Москву, то почему Макрон, или Меркель, или Пленкович, или Рютте или любой другой лидер не может поехать и сепаратно лицом к лицу говорить с Путиным? Это не объяснишь ни собственным избирателям, ни миру", - отмечает пятый президент.

Порошенко считает, что Зеленский мог не хотеть такого развития событий, но "хаотичность и борьба с внутренним врагом Порошенко, вместо того чтобы бороться с Путиным, привела к разрушительным последствиям".

"На сегодняшний день существует риск, что Путин станет партнером мира по выходу из ситуации с Афганистаном, по решению ситуации в Иране, по координации действий в отношении Китая, по решению относительно Северной Кореи, по Ближнему Востоку, по Ливии, по Венесуэле. А Украина, по его словам, может быть отвергнута по важности в повестке дня мира на вторые или третьи роли", - предостерегает Петр Порошенко.

Политик добавил, что если ты заходишь с перечнем аргументов, с перечнем партнеров, с перечнем предложений, которые мотивируют и политиков, и народ этих стран для того, чтобы принимать не просто выгодные для Украины, а справедливые решения, основанные на европейских ценностях - победа впереди .

"Вопрос «Северного потока» - это очень болезненный вопрос существующей правительственной коалиции в Германии. И я хочу напомнить, что нам удалось в свое время в правительственное коалиционное соглашение Германии вставить позицию по миротворцам с мандатом Совета Безопасности ООН , которые должны обеспечить безопасную составляющую для освобождения оккупированного Донбасса и Крыма. Тогда нам это удалось вставить. В сентябре – новые выборы. Будет новая коалиция в Германии. И возможно, что в составе этой коалиции не будет политической силы, которая ставила первым приоритетом "Северный поток-2", - объясняет Петр Порошенко .

Он советует "дотянуть до сентября и затем в связи с изменением политической ситуации, имея две трети стран-членов Европейского Союза как своих союзников по« Северному потоку», поставить этот вопрос".

Порошенко также напомнил, что при его каденции удалось сдерживать строительство "Северного потока 2": "За пять лет с 2014 по 2019 годы они построили чуть более 30%. И за два года Зеленского они построили почти 70%. Друзья, а что вы делали все это время? Как вы это позволили? Где были позиции Европейского Союза? Где были позиции вашего влияния в Германии? Каким образом формировались? А Соединенные Штаты?".