В "Слуге народа" назвали предательством отказ Котляра возглавить Кривой Рог

"Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок".

Решение Александра Котляра сложить полномочия секретаря городского совета и таким образом отказаться от должности и.о. городского головы Кривого Рога в "Слуге народа" считают предательством.

Об этом говорится в заявлении городской организации партии "Слуга народа".

"Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Это решение не обсуждалось ни с депутатской фракцией политической партии «Слуги народа» в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организацией партии", - говорится в заявлении.

В "Слуге народа" отметили, что Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, "предав принципы нашей политической силы и Президента Украины Владимира Зеленского".

"Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в ходе заседания горсовета Кривого Рога фракция "Слуга народа" покинула сессионный зал, "поскольку не видела смысла наблюдать за политическим фарсом".

Как сообщалось, исполняющим обязанности городского головы Кривого Рога стал Юрий Вилкул - бывший мэр этого города, который занимал должность в течение десяти лет. Так произошло потому, что секретарь городского совета Александр Котляр созвал внеочередную сессию в связи с гибелью предыдущего мэра Константина Павлова. На сессии Котляр объявил о том, что уходит с должности. Увольнение Котляра поддержали 33 депутата.

Напомним, в 2015 году на выборах мэра Кривого Рога избирком признал победителем Юрия Вилкула с результатом 89 209 избирателей. Вторым стал кандидат от "взаимопомощи" Юрий Милобог с отставанием в 752 голоса. 18 ноября Вилкул даже вступил в должность мэра. Однако Милобог поражения не признал и заявил о фальсификации.

В назначенном Верховной Радой 27 марта 2016 года "третьем туре" выборов Вилкул победил с 74% голосов. После обнародования записи разговора Милобога, на которой тот якобы обсуждает сумму отступных, которые даст его соперник Юрий Вилкул в обмен на прекращение борьбы, "Самопомощь" исключила экс-кандидата в мэры из партии.