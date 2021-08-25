?Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных против ковида по примеру опыта Европы и США

"Для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже во время "красного" уровня эпидопасности".

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вопрос введения привилегий для вакцинированных против коронавируса. Для введения таких послаблений в Минздраве будут ориентироваться на страны Европы и США .

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже при "красном" уровне эпидемической опасности ... Например, кинотеатры. Они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, а люди, которые будут приходить в него, будут показывать COVID-сертификат" , - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что отраслей, где могут вводиться привилегии для вакцинированных, в Украине достаточно.

"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии ... Мы можем использовать опыт стран ЕС и США - посмотреть, что работает, а что нет, и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.

Ранее глава Минздрава также рассказал о конкурсе для школ - учреждения, в которых вакцинировали 80% педагогов, могут выиграть компьютерные классы.

"Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут принять участие в конкурсе и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры", - рассказал Ляшко.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщали, что в конкурсе "Вакцинированные и открытые" можно выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры для заведений.

Напомним, Минздрав ранее сообщал, что не планирует ключевых изменений в постановление о карантине. В случае увеличения заболеваемости, будет действовать адаптивный карантин с поэтапным зонированием регионов, в зависимости от уровня эпидемической опасности. Но предусматриваются определенные ограничения для невакцинированных граждан. Учреждениям и ТРЦ разрешат работать при условии вакцинации 80% работников. Помещения с вакцинированным персоналом предлагается помечать специальными стикерами.

Минздрав также предупредил о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями.

До конца года в Украине планируют вакцинировать 50% взрослого населения.