Американский штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина

Кэти Гочул пообещала жителям штата не подвести их.

Американский штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина
Фото: apnews.com

Член Демократической партии, вице-губернатор Кэти Гочул стала первой женщиной, которая присягнула на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что демократ из западного Нью-Йорка была приведена к присяге как губернатор на короткой приватной церемонии в Капитолии штата под наблюдением главного судьи штата Джанет Дифьоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, что я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что могу служить их губернатором, и я не подведу их", - сказала Гочул.

Напомним, 10 августа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении уйти в отставку. Его заявление прозвучало через семь дней после того, как Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала свой доклад по делу о сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин со стороны губернатора.

В докладе были подтверждены обвинения в адрес политика. В частности, Куомо преследовал нынешних и бывших государственных служащих, а также ряд женщин вне правительства штата.

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