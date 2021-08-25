В РоSSии возбудили уголовное дело по статье "экоцид" из-за перекрытия Северо-Крымского канала

Украину обвиняют в повышении солености Сиваша и сокращении популяций животных.

В РоSSии возбудили уголовное дело по статье "экоцид" из-за перекрытия Северо-Крымского канала
Фото: e-crimea.info

Следственный комитет РоSSии возбудил уголовное дело по статье "экоцид" (ст.358 УК РФ) в связи с перекрытием Северо-Крымского канала, который до 2014 года был главным источником пресной воды для полуострова Крым.

На сайте Следственного комитета сообщается, что в 2014 году неустановленные лица, "которые находятся на территории Украины" и выступают против оккупации полуострова, решили нанести ущерб экономике и экологии Крыма.

Перекрытие подачи воды в Крым, как утверждает ведомство, привело к "истощению сельскохозяйственных земель, повышению солености водохранилища Сиваш в три раза", а также "негативно сказывается на здоровье людей". Кроме того, сократилось количество видов животных, в том числе из Красной книги. Какие животные имеются в виду, не уточняется.

По данным "Медиазоны", это может быть первое в РоSSии уголовное дело по статье "экоцид".

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации полуострова Россией в 2014 году поставки воды прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Официальная позиция Украины заключается в следующем: вода из Днепра пойдет на полуостров только после его деоккупации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Документы по скандальной усадьбе Барбана утвердил Минкульт (документы)Документы по скандальной усадьбе Барбана утвердил Минкульт (документы)
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствамиЗеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствами
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент Армении прекратил работу из-за драки между депутатами
Порошенко: "Распад Украины, похоже, стал национальной идеей РоSSии"Порошенко: "Распад Украины, похоже, стал национальной идеей РоSSии"
Зеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежаЗеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежа
Украинского алкогольного магната Климца осудили в РоSSии к 9 годам колонииУкраинского алкогольного магната Климца осудили в РоSSии к 9 годам колонии
За годы оккупации РоSSии удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар, - ДжемилевЗа годы оккупации РоSSии удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар, - Джемилев
Джемилев о красных линиях для РоSSии: где они проходят и сколько до них осталосьДжемилев о красных линиях для РоSSии: где они проходят и сколько до них осталось
Участники Крымской платформы приняли декларацию с обязательством рассмотрения новых санкций в случае дальнейшей агрессии РоSSииУчастники Крымской платформы приняли декларацию с обязательством рассмотрения новых санкций в случае дальнейшей агрессии РоSSии
Санкции Словакии против РоSSии будут продолжаться, пока будет продолжаться оккупация, - премьер ХегерСанкции Словакии против РоSSии будут продолжаться, пока будет продолжаться оккупация, - премьер Хегер
Меркель: хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РоSSии через УкраинуМеркель: хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РоSSии через Украину
В санкционный список РоSSии попали Кулеба и ДаниловВ санкционный список РоSSии попали Кулеба и Данилов
Последние новости
Подгружаем последние новости