В РоSSии возбудили уголовное дело по статье "экоцид" из-за перекрытия Северо-Крымского канала

Следственный комитет РоSSии возбудил уголовное дело по статье "экоцид" (ст.358 УК РФ) в связи с перекрытием Северо-Крымского канала, который до 2014 года был главным источником пресной воды для полуострова Крым.

На сайте Следственного комитета сообщается, что в 2014 году неустановленные лица, "которые находятся на территории Украины" и выступают против оккупации полуострова, решили нанести ущерб экономике и экологии Крыма.

Перекрытие подачи воды в Крым, как утверждает ведомство, привело к "истощению сельскохозяйственных земель, повышению солености водохранилища Сиваш в три раза", а также "негативно сказывается на здоровье людей". Кроме того, сократилось количество видов животных, в том числе из Красной книги. Какие животные имеются в виду, не уточняется.

По данным "Медиазоны", это может быть первое в РоSSии уголовное дело по статье "экоцид".

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации полуострова Россией в 2014 году поставки воды прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Официальная позиция Украины заключается в следующем: вода из Днепра пойдет на полуостров только после его деоккупации.