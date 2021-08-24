Полиция установила личность мужчины, облившего зеленкой Порошенко
Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мужчина, который сегодня в Киеве облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко, оказался уроженцем Черниговской области, 1999 года рождения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня во время торжественных мероприятий в центре Киева неизвестный облил зеленкой экс-президента Украины. Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управления полиции. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения", - сообщили в полиции.
Отмечается, что сейчас с мужчиной проводятся первоочередные следственные действия. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщили
Напомним, сегодня провокатор бросил зеленкой в пятого президента Украины, лидера оппозиционной партии "Евросолидарность" Петра Порошенко. Инцидент произошел во время чествования Героев Небесной Сотни.