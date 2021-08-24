Полиция установила личность мужчины, облившего зеленкой Порошенко

Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция установила личность мужчины, облившего зеленкой Порошенко
Фото: nikvesti.com

Мужчина, который сегодня в Киеве облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко, оказался уроженцем Черниговской области, 1999 года рождения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня во время торжественных мероприятий в центре Киева неизвестный облил зеленкой экс-президента Украины. Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управления полиции. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения", - сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас с мужчиной проводятся первоочередные следственные действия. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили LB.ua источники в МВД, злоумышленник уже дал показания полиции. Он признался, что за нападение ему заплатили 800 долларов. Кто выступил заказчиком - пока неизвестно.

Напомним, сегодня провокатор бросил зеленкой в пятого президента Украины, лидера оппозиционной партии "Евросолидарность" Петра Порошенко. Инцидент произошел во время чествования Героев Небесной Сотни.

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