Польша передала Украине 650 тыс. доз вакцины от COVID-19

В ближайшие дни в медицинские учреждения также доставят средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы.

Фото: Виктор Ляшко

Правительство Польши передало Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава МОЗ Украины Виктор Ляшко.

"Благодарю Правительство Польши и господина Президента Анджея Дуду за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19. 650 тыс. вакцины АстраЗенека уже развезены в регионы", - отметил Ляшко в Facebook.

Он отметил, что в ближайшие дни в медицинские учреждения также доставят средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы.

Фото: Виктор Ляшко

AstraZeneca - это векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС , Великобритании, Южной Корее и Индии. Вакцина, изготовленная в ЕС , имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее - AstraZeneca-SKBio, в Индии - Covishield.

В течение 16-18 августа в Украину поступило почти 800 тысяч доз противоковидной вакцины AstraZeneca.

Напомним, сейчас в Украине полностью вакцинированы от коронавируса – 3,14 млн человек. В общей сложности сделано 8 208 034 прививки.