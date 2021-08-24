За прошедшие сутки на востоке Украины убили украинского военного

За 23 августа роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. В ходе огнестрельного обстрела один военный погиб, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"У Широкино вооруженные формирования РоSSийской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории", - сообщили в штабе.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

С начала 24 августа и по состоянию на 7 утра враг не проявлял огневой активности.

Напомним, что 22 августа враг убил украинского военнослужащего, лейтенанта Юрия Александровича Михайлова.