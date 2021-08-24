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2021-08-24
Провокатор бросил зеленкой в Петра Порошенко
Инцидент произошел во время чествования Героев Небесной Сотни, которое происходило вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля.
Фото: eurosolidarity.org
Провокатор бросил зеленкой в лидера оппозиционной партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.
Инцидент произошел во время чествования вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля Героев Небесной Сотни, сообщили в пресс-службе "ЕС".
"РоSSийские и провластные телеграм-каналы сообщили об этом сразу - буквально через минуту после того, как это произошло. Зафиксированное нами видео свидетельствует, что полиция повела провокатора на улицу Банковую и там спрятала", - говорится в сообщении.
Сейчас нападающий задержан, его личность устанавливается.