Провокатор бросил зеленкой в Петра Порошенко

Инцидент произошел во время чествования Героев Небесной Сотни, которое происходило вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля.

Провокатор бросил зеленкой в Петра Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Провокатор бросил зеленкой в лидера оппозиционной партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.

Инцидент произошел во время чествования вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля Героев Небесной Сотни, сообщили в пресс-службе "ЕС".

"РоSSийские и провластные телеграм-каналы сообщили об этом сразу - буквально через минуту после того, как это произошло. Зафиксированное нами видео свидетельствует, что полиция повела провокатора на улицу Банковую и там спрятала", - говорится в сообщении.

Сейчас нападающий задержан, его личность устанавливается.

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