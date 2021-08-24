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2021-08-24
Возле здания КГГА мужчина облил себя и флагшток краской
Он задержан правоохранителями.
Фото: Полиция Киева
Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества. К чему именно - в пресс-службе полиции Киева не уточнили.
"Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - заявили правоохранители.
Инцидент произошел во время торжеств по случаю Дня Независимости.
Напомним, что сегодня в центре города мужчина совершил попытку самоподжога. Он выжил, но получил повреждения.