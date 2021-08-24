Возле здания КГГА мужчина облил себя и флагшток краской

Он задержан правоохранителями.

Фото: Полиция Киева
В Киеве около 13 часов рядом со зданием Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток красной краской.

Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества. К чему именно - в пресс-службе полиции Киева не уточнили.

"Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - заявили правоохранители.

Инцидент произошел во время торжеств по случаю Дня Независимости.

Напомним, что сегодня в центре города мужчина совершил попытку самоподжога. Он выжил, но получил повреждения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствамиЗеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствами
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Цены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - ЗеленскийЦены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Киева мужчина во время торжеств облил себя неизвестной смесью и поджегВ центре Киева мужчина во время торжеств облил себя неизвестной смесью и поджег
Умер экс-нардеп пяти созывов и бывший председатель КГГА БондаренкоУмер экс-нардеп пяти созывов и бывший председатель КГГА Бондаренко
В Кривом Роге открыли уникальный флагшток-великан, который "вырастает" из-под землиВ Кривом Роге открыли уникальный флагшток-великан, который "вырастает" из-под земли
В КГГА заявили о распространении недостоверной информации столичной прокуратуройВ КГГА заявили о распространении недостоверной информации столичной прокуратурой
Если Зеленский назначит главу КГГА, этому человеку сразу же будет выражено недоверие, - МоскальЕсли Зеленский назначит главу КГГА, этому человеку сразу же будет выражено недоверие, - Москаль
70-метровый флагшток упал при установлении в Херсоне70-метровый флагшток упал при установлении в Херсоне
Разумков: в повестке дня заседания СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГАРазумков: в повестке дня заседания СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА
Возле Верховной Рады открыли стенд с Флагом Независимости УкраиныВозле Верховной Рады открыли стенд с Флагом Независимости Украины
В центре Вашингтона мужчина угрожал взорвать себя вместе с автоВ центре Вашингтона мужчина угрожал взорвать себя вместе с авто
Правоохранители пришли с обысками в один из департаментов КГГАПравоохранители пришли с обысками в один из департаментов КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости