Возле здания КГГА мужчина облил себя и флагшток краской

Он задержан правоохранителями.

Фото: Полиция Киева

Киеве

около 13 часов рядом со зданием Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток красной краской.

Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества. К чему именно - в пресс-службе полиции Киева не уточнили.

"Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - заявили правоохранители.

Инцидент произошел во время торжеств по случаю Дня Независимости.

Напомним, что сегодня в центре города мужчина совершил попытку самоподжога. Он выжил, но получил повреждения.