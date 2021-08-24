Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину

Украинский президент также призвал присоединиться к Крымской платформе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Глава израильского правительства поздравил Украину с юбилеем независимости, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский пригласил Беннета посетить Украину. Он отметил благодарности украинского народа за проявление солидарности со стороны народа Государства Израиль.

"Президент Украины проинформировал премьер-министра Израиля об успешном проведении саммита инаугурации Крымской платформы и пригласил Государство Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его результатам", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, развитие торгово-экономического взаимодействия, упрощение условий для межчеловеческих контактов, подготовку к запланированным визитам высокого уровня, в частности, израильской делегации для участия в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напомним, что после вступления в должность Нафтали Беннет пригласил Владимира Зеленского посетить Иерусалим - город, который своим считает и Израиль, и Палестина. Зеленский стал одним из первых иностранных лидеров, с которыми Беннет поговорил в качестве премьер-министра.