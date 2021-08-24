В центре Киева мужчина во время торжеств облил себя неизвестной смесью и поджег

Его оперативно потушили, жизни и здоровью ничего не угрожает.

В центре Киева, где сегодня проходили торжества по случаю 30-ой годовщины независимости Украины, мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег.

Он выжил, но получил повреждения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

Фото: Полиция Киева

"Сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий в центральной части города 25-летний гражданин облил себя неизвестным веществом и поджег. Сотрудники полка полиции особого назначения №1 увидели действия мужчины, оперативно среагировали и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение", - отмечали в полиции.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события и мотивы такого поступка.

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