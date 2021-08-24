Рада приняла за основу президентский законопроект о Большом Государственном гербе

Представил документ Руслан Стефанчук. Он заявил, что только большим гербом можно "закрыть гештальт государственных символов".

Верховная Рада на внеочередной сессии 24 августа одобрила в первом чтении президентский законопроект о Большом Государственном гербе (5712).

"За" проголосовали 257 народных депутатов. От участия в голосовании отказалась фракция "Европейская солидарность".

"Слуги народа" дали только 213 голосов, "Батькивщина" - 13, "За будущее" - 9, "Доверие" - 16, внефракционные - 6.

Поскольку это конституционный законопроект, во втором чтении нужно не менее 300 голосов, в первом процедура позволяет "стандартные" 226, отметил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Представить законопроект должен был первый президент Украины Леонид Кравчук. По состоянию здоровья он не смог это сделать. Вместо этого представил документ первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Он сказал, что только большим гербом можно "закрыть гештальт государственных символов", но Тризуб будет основным в использовании.

"В законопроекте предлагается уменьшить использование Большого Государственного герба", - заявил Стефанчук.

Председатель профильного комитета Александр Корниенко отметил, что законопроект рекомендован к принятию за основу и в целом.

Выступления этих спикеров сопровождались криками: "Позор!" - со стороны ложи гостей заседания - нардепов первого созыва.

Документ содержит описание Большого Государственного герба: "Государственный Герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (Малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента; щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского); под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованными листьями пурпурно-золотого цвета. В приложениях к законопроекту содержится цветное изображение Большого герба.

Большой Государственный Герб Украины

Эскиз герба подвергался критике, в частности, из-за недоказанности существования короны Ярослава Мудрого, "две левых ноги льва", а также то, что элементы символа стоят на государственном флаге.

Напомним, что Малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент Большого герба. Однако Большого Герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.

29 июня президент внес в Раду законопроект о Государственном Гербе как неотложный. В августе Зеленский созвал внеочередное заседание для рассмотрения этого законопроекта. Депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин 17 августа отметил, что в парламенте не было голосов для принятия этого документа. По мнению депутата, провал голосования может стать основанием для роспуска Верховной Рады.

5 августа Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба. Этот конкурс является уже четвертым, на котором выбирали лучший эскиз.

После Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз Большого Государственного Герба.Министерству культуры поручено обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза. 19 ноября Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз Большого Государственного герба Украины объявил победителей.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для Большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.