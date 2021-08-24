Украина и Франция предлагают провести встречу глав МИД стран "нормандского формата"

Министры иностранных дел надеются, что их роSSийский коллега Лавров конструктивно подойдет к встрече.

Министры иностранных дел Украины и Франции предлагают провести встречу глав внешнеполитических ведомств "нормандского формата".

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.

"Мы с министром Ле Дрианом едины и сходимся во мнении, что нормандский формат должен работать, ожидаем от него большей динамики. Прежде всего, это зависит от позиции РоSSии. Мы готовы к проведению встречи глав МИД в нормандском формате. Надеемся, что наш роSSийский коллега Сергей Лавров так же конструктивно подойдет к этой встрече", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предлагает провести встречу в нормандском формате на уровне президентов.

Прошлая встреча на уровне президентов проходила в декабре 2019 года. После этого в апреле 2021 года президенты Франции и Украины встречались очно, а канцлер Германии Ангела Меркель общалась с ними видеосвязью.

РоSSия постоянно обвиняет Украину в "невыполнении" условий предыдущего саммита и не делает шагов, чтобы ускорить встречу в "нормандском формате".