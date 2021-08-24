Нардеп I созыва Крыжановский: ни одного из депутатов, кто голосовал за Акт независимости, не пригласили на прием в ОПУ

Но я думаю, что это ребята из вашего офиса решили последовать поговорке моей мамы: "И без Григория вода освятится".

Нардеп первого созыва, дипломат Владимир Крыжановский во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады заявил, что на прием по случаю 30-й годовщины Независимости не пригласили ни одного депутата, голосовавшего за принятие Акта провозглашения.

Во время своего выступления он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который также принимает участие в парламентском заседании.

"Уважаемый господин президент, я думаю, вы будете расстроены, и ваши гости также, что ни один из тех, кто проголосовал 24 августа, не будет на приеме в честь годовщины. Но я думаю, что это ребята из вашего офиса решили последовать поговорке моей мамы: "И без Григория вода освятится". Думаю, что это в последний раз, когда они что-то делают, не посоветовавшись с вами", - заявил он.

Напомним, что также сегодня парламент соберется на внеочередную сессию для рассмотрения президентского законопроекта о Большом Государственном гербе.