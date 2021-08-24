Зеленский наградил выдающихся украинцев по случаю Дня Независимости

Певец Монатик получил звание заслуженного артиста, Андрей Шевченко - Орден Ярослава Мудрого пятой степени.

Зеленский наградил выдающихся украинцев по случаю Дня Независимости
Фото: Андрей Оленин

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды по случаю Дня Независимости выдающимся гражданам, деятелям науки и культуры.

Вручение состоялось в рамках празднования в центре столицы. В соответствии с данными "Укринформа", звание Героя Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» посмертно присвоено Сергею Белоусу и старшине Максиму Ридзаничу. Награды получили их родственники.

"Золотую звезду" также вручили полковнику Евгению Сидоренко.

За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Отличие вручили его детям.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка получил награду Ордена Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко наградили Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, певец Монатик получил звание заслуженного артиста Украины.

Орденом княгини Ольги III степени наградили дирижера Оксану Линево. Тренера национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрея Шевченко - Орденом Ярослава Мудрого пятой степени.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский вручил государственные награды иностранным участникам "Крымской платформы". Это, в частности, президент Польши Дуда, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Президент Латвийской Республики Егилс Левитс, Президент Европейского совета Шарль Мишель, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Финляндии Саули Ниинисте, Президент Словении Пахор, Президент Молдовы Мая Санду .

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