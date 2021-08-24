Зеленский наградил выдающихся украинцев по случаю Дня Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды по случаю Дня Независимости выдающимся гражданам, деятелям науки и культуры.

Вручение состоялось в рамках празднования в центре столицы. В соответствии с данными "Укринформа", звание Героя Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» посмертно присвоено Сергею Белоусу и старшине Максиму Ридзаничу. Награды получили их родственники.

"Золотую звезду" также вручили полковнику Евгению Сидоренко.

За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Отличие вручили его детям.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка получил награду Ордена Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко наградили Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, певец Монатик получил звание заслуженного артиста Украины.

Орденом княгини Ольги III степени наградили дирижера Оксану Линево. Тренера национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрея Шевченко - Орденом Ярослава Мудрого пятой степени.