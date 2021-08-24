РоSSия отправила на временно оккупированную территорию Украины генерал-лейтенанта Сычевого, - разведка

В ГУР МО Украины напомнили роSSийским военным преступникам о неизбежности наказания за свои преступления.

На временно оккупированную территорию Украины прибывает командующий 8 А Южного ВО ВС РФ генерал-лейтенант Сычевой. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

Известно, что сегодня, в День Независимости Украины, для контроля проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки соединений и воинских частей 1 и 2 армейских корпусов оккупантов запланировано прибытие на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях командующего 8 армией (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РоSSии генерал-лейтенанта Андрея Ивановича Сычевого.

"Долгое время кремлевская пропаганда упорно транслировала на весь мир "мантру" на временно оккупированных территориях Украины роSSийских войск нет "в Украине продолжается гражданская война" и украинским войскам противостоит "ополчение "из шахтеров и комбайнеров", - говорится в сообщении.

В ГУР МО Украины напомнили лично Андрею Сычевому, а также всем роSSийским военным преступникам о неизбежности наказания за свои преступления.