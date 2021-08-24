Кучма: "В страшном сне представить не мог, что тем президентом, который наконец объединит украинский народ, окажется Путин"

Второй президент также прокомментировал высказывание президента РФ о том, что Украина становится "анти-Россией".

Кучма:
Фото: Главком

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что Украина уже имеет необратимые результаты войны с Россией.

Это тысячи жертв, но одновременно и единый народ, который осознал свое единство именно во время войны. Об этом Кучма написал в колонке для LB.ua в рамках спецпроекта "Уроки Независимости".

"В страшном сне представить не мог, что тем президентом, который наконец объединит украинский народ, окажется Путин", - отметил он.

Кучма также прокомментировал высказывание президента РФ о том, что Украина становится "анти-Россией".

"Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент - мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это, действительно, угроза - стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение живет самостоятельной жизнью", - считает бывший глава государства.

Кучма убежден, что Украина должна "оставаться самой собой".

"Единой, самостоятельной, независимой. Независимость - это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость - это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине - все это и есть независимость", - отметил Леонид Кучма.

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