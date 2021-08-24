Рада собралась на торжественное заседание по случаю Дня Независимости

Украинский парламент открыл торжественное заседание, посвященное 30-летию со Дня Независимости Украины.

Участие в нем принимают президент Владимир Зеленский, народные депутаты I-IX созывов, почетные гости, иностранные парламентские делегации Австрии, Азербайджана, Великобритании, Грузии, Эстонии, Иордании, Латвии, Литвы, Германии, Польши , Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

Флаг Независимости в сессионный зал внесли дети 9-12 лет, победившие в конкурсе видеоработ.

После открытия заседания взял слово глава государства Владимир Зеленский. Он отметил депутатов первого созыва, благодаря которым стала возможной украинская независимость.

"Особенно символично, что сейчас аплодисменты им звучат от народных депутатов этого созыва, которые 24 августа 1991 года еще даже не родились. Я говорил, что в тот день произошло восстановление независимости Украины, восстановление государственности, я подписал указ о праздновании Дня украинской государственности и вношу законопроект, согласно которому он должен быть выходным", - отметил он.

Почетный караул несет Национальная гвардия у здания Верховной Рады, вблизи Портала с Государственным флагом, у Портала Декларации о государственном суверенитете, у Конституции в кулуарах здания парламента и в зале пленарных заседаний.

Напомним, что также парламент сегодня соберется на внеочередную сессию для рассмотрения президентского законопроекта о Большом государственном гербе.

29 июня президент внес в Раду законопроект о Государственном гербе как неотложный. В августе Зеленский созвал внеочередное заседание для рассмотрения этого законопроекта. Депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин 17 августа отметил, что в парламенте не было голосов для принятия этого документа. По мнению депутата, провал голосования может стать основанием для роспуска Верховной Рады.