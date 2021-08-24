Ющенко призвал власти создать концепцию "нового экономического человека" Украины

По мнению третьего президента, экономическая дискуссия ведется с позиций популизма, унижения оппонентов и некомпетентности.

Президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор Ющенко считает, что государство сейчас не имеет экономического последовательного курса.

Об этом он написал в колонке для LB.ua в рамках спецпроекта "Уроки Независимости".

По мнению третьего президента, экономическая дискуссия ведется с позиций популизма, унижения оппонентов и некомпетентности.

"Во времена, когда нужна генерация идей, мы не имеем концепта, кто является новым экономическим человеком в нашей стране? Кто будет формировать средний класс? Банкир, малый или средний бизнес, манипулятивно обвиняемый в работе на теневые схемы; айтишник, трудовой мигрант, фермер в селе или рантье в большом городе? Кто вообще производит национальный валовой продукт и каким он будет в ближайшие десятилетия? Какова наша главная экономическая идея или лозунг? Когда-то вместо них были приватизация, внешние инвестиции и предпринимательство, создание новых рабочих мест, и это сопровождалось отраслевыми политиками, ответственными государственными институтами и созданием законодательства", - отметил он.

По мнению Ющенко, стратегия выживания или внешнего заимствования не может быть надежным рецептом в длительной перспективе, особенно в стране, которая ставит целью вернуть себе утраченные территории Крыма и Донбасса именно экономическими стимулами.

"Без честной профессиональной дискуссии всех заинтересованных сторон адекватные, рабочие ответы для роста экономики не будут найдены", - считает третий президент.