Зеленский назвал пять пунктов "фундамента" изменений Украины

Они, по мнению президента, является именно тем, что принесет пользу каждому нашему гражданину.

Зеленский назвал пять пунктов "фундамента" изменений Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна пройти 5 этапов для создания новой операционной системы государства.

Об этом он написал в колонке для LB.ua в пределах спецпроекта "Уроки Независимости".

"Ключевая задача для каждого государства: уметь адаптироваться. И нам для этого нужна совершенно другая операционная система государства - не та, которую оставили те, кто был вчера и позавчера, даже если им что-то и удавалось", - убежден президент.

Первым этапом Зеленский считает необходимость дебюрократизации.

"Может возникнуть вопрос: почему именно это является приоритетом? Потому что коридоры власти и кабинеты чиновников - это то пространство, в котором могут погибнуть даже самые нужные обществу идеи. И это то пространство, в котором всегда рождается коррупция. В итоге это то, что дает негатив всем сторонам общественной жизни", - пояснил он.

Второй этап - выход на новый уровень национальной безопасности. Президент считает, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо.

"А благодаря нашему стратегическому сотрудничеству с Турцией, Великобританией, США и другими партнерами в Альянсе, мы уже усиливаем оборонный потенциал страны так, как, например, в 2014 году и мечтать не могли. Уже строим новый флот нашего государства. Новое военное командование, которое сформировалось уже после советского времени, обеспечит и то, чтобы каждый украинский военнослужащий четко осознавал, какую перспективу он имеет в нашей армии - профессиональную и социальную", - отметил он.

Зеленский также добавил, что шагом на пути приближения к НАТО является реформа Службы безопасности Украины.

Третий этап - усиленная и грамотная внешняя политика.

"Двустороннее сотрудничество Украины с Турцией, Канадой, Японией, Индией и другими мощными странами ... Все это может дать и уже дает Украине конкретную пользу", - считает он.

Четвертым этапом должно быть развитие экономических отношений параллельно с прогрессом инфраструктуры и социальных связей. Бизнес всегда базируется на коммуникациях - в широком смысле этого слова.

"Должно быть обязательно обеспечены развитие систем связи и переход промышленности и энергетики на новый технологический уровень", - добавил президент.

Пятое - новые подходы и конкретные инвестиции в горизонтальные связи внутри страны.

"Эти пять пунктов - то, что принесет пользу каждому нашему гражданину. И будущим поколениям нашего народа. Конечно, этими пунктами работа не ограничивается. Но это фундамент, на котором будут работать еще много президентов независимой, сильной и европейской Украины", - убежден Владимир Зеленский.

Больше текстов украинских президентов читайте в спецпроекте "Уроки Независимости" на LB.ua.

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