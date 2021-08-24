Умер экс-нардеп пяти созывов и бывший председатель КГГА Бондаренко

Он умер во вторник на 69-м году жизни.

Умер народный депутат Верховной Рады пяти созывов (II-IV и VI-VII), экс-глава Киевской городской государственной администрации, руководитель Киевской городской организации партии "Батькивщина" Владимир Бондаренко.

Об этом сообщила депутат фракции "Батькивщина" в Киевском горсовете Татьяна Мелихова в Facebook.

Бондаренко умер во вторник на 69-м году жизни, причина смерти не сообщается.

Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области. В 1986 году стал заместителем, а затем - главой исполкома Ленинградского райсовета Киева , в 1991 году стал начальником управления - заместителем главы Киевской горадминистрации.