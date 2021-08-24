Умер экс-нардеп пяти созывов и бывший председатель КГГА Бондаренко
Он умер во вторник на 69-м году жизни.
Умер народный депутат Верховной Рады пяти созывов (II-IV и VI-VII), экс-глава Киевской городской государственной администрации, руководитель Киевской городской организации партии "Батькивщина" Владимир Бондаренко.
Об этом сообщила депутат фракции "Батькивщина" в Киевском горсовете Татьяна Мелихова в Facebook.
Бондаренко умер во вторник на 69-м году жизни, причина смерти не сообщается.
Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области. В 1986 году стал заместителем, а затем - главой исполкома Ленинградского райсовета Киева, в 1991 году стал начальником управления - заместителем главы Киевской горадминистрации.
В 1996 году был заместителем министра - руководителем делами Министерства юстиции Украины. В 2014 году баллотировался на пост мэра Киева. После этого основал этно-комплекс "Украинское село" под Киевом.