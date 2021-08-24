Зеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежа

"Не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, ученых, героев, которые побеждали нацизм".

Зеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежа

Украина начнет процесс возвращения захоронений выдающихся украинцев, погибших за рубежом. Это гетманы, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры и науки, сказал президент Владимир Зеленский на открытии парада по случаю 30-й годовщины Независимости.

"Мы будем возвращать не только своих, но и свое. Это исторические и культурные ценности, которые за рубежом. Мы не подарим ни один камешек нашей истории. Не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, ученых, героев, которые побеждали нацизм" , - заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина является молодой страной, но с тысячелетней историей.

"Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки. Мы не в гостях и не в приймах. Мы молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси-Украины. Из рода основателей, крестителей. Из храброго рода, мудрого, казацкого, мы не сироты и не найды. Мы - потомки могущественной страны. Но мы должны не только чувствовать себя соответственно, мы должны вести себя соответственно", - отметил президент.

Президент добавил, что сейчас государство повышает свою обороноспособность - ГП "Антонов" строит для государства 3 самолета, для армии строят самолеты на украинских лопастях. В этом году строятся новые танки.

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