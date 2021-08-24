Зеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежа
"Не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, ученых, героев, которые побеждали нацизм".
Украина начнет процесс возвращения захоронений выдающихся украинцев, погибших за рубежом. Это гетманы, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры и науки, сказал президент Владимир Зеленский на открытии парада по случаю 30-й годовщины Независимости.
"Мы будем возвращать не только своих, но и свое. Это исторические и культурные ценности, которые за рубежом. Мы не подарим ни один камешек нашей истории. Не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, ученых, героев, которые побеждали нацизм" , - заявил президент.
Зеленский добавил, что Украина является молодой страной, но с тысячелетней историей.
"Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки. Мы не в гостях и не в приймах. Мы молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси-Украины. Из рода основателей, крестителей. Из храброго рода, мудрого, казацкого, мы не сироты и не найды. Мы - потомки могущественной страны. Но мы должны не только чувствовать себя соответственно, мы должны вести себя соответственно", - отметил президент.
Президент добавил, что сейчас государство повышает свою обороноспособность - ГП "Антонов" строит для государства 3 самолета, для армии строят самолеты на украинских лопастях. В этом году строятся новые танки.