В МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолете

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вызволить украинцев. украинский.

Захваченных украинских самолетов в столице Афганистана Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", распространенная некоторыми СМИ , не соответствует действительности.

Об этом в комментарии сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Напомню, что сейчас было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек", - отметил он.

По словам Николенко, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вызволить украинцев.

"Мы должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой", - отметил Николенко.

Он добавил, что министерство остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

Напоминаем, ряд СМИ распространил комментарий заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, где он якобы сообщил, что на прошлой неделе вооруженными лицами в Кабуле был захвачен украинский самолет.

Вчера из Кабула прибыл третий эвакуационный рейс, которым прибыл 41 украинец.