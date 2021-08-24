В МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолете

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вызволить украинцев. украинский.

В МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолете
Фото: Макс Требухов

Захваченных украинских самолетов в столице Афганистана Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности.

Об этом в комментарии сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Напомню, что сейчас было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек", - отметил он.

По словам Николенко, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вызволить украинцев.

"Мы должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой", - отметил Николенко.

Он добавил, что министерство остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

Напоминаем, ряд СМИ распространил комментарий заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, где он якобы сообщил, что на прошлой неделе вооруженными лицами в Кабуле был захвачен украинский самолет.

Вчера из Кабула прибыл третий эвакуационный рейс, которым прибыл 41 украинец.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствамиЗеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствами
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Цены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - ЗеленскийЦены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
Украинскому культурному фонду разрешили выдавать государственные грантыУкраинскому культурному фонду разрешили выдавать государственные гранты
Чернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГАЧернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГА
Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"
В Кабуле остаются посольства только Пакистана, Китая и РоSSииВ Кабуле остаются посольства только Пакистана, Китая и РоSSии
Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в МонакоОфис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако
В Великобритании запустили первый аудиогид на украинскомВ Великобритании запустили первый аудиогид на украинском
Нардеп Лерос заявил, что Зеленский встречался с судьей Чаусом. У президента опроверглиНардеп Лерос заявил, что Зеленский встречался с судьей Чаусом. У президента опровергли
В МИД опровергли заявление Госдепа о консультациях с Украиной по соглашению о "Северном потоке-2"В МИД опровергли заявление Госдепа о консультациях с Украиной по соглашению о "Северном потоке-2"
Немецкая фирма Leifeld отказалась поставить украинскому КБ "Луч" высокоточное оборудование
Последние новости
Подгружаем последние новости