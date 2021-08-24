Украина празднует 30-ю годовщину провозглашения независимости

Государство будет праздновать с военным парадом, который традиционно начнется в центре столицы.

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину провозглашения независимости. Именно 24 августа 1991 года украинский парламент принял Акт провозглашения независимости, в котором утверждалось создание самостоятельного Украинского государства.

Акт провозглашения независимости
Фото: Wiki
Акт провозглашения независимости

Для подтверждения этого законодательного акта в декабре состоялся республиканский референдум, на котором более 90% участников высказали желание жить в независимом государстве.

К символической «круглой» дате и празднованию 30-го Дня Независимости власти начали готовиться еще в прошлом году. В октябре 2020-го года президент подписал указ, которым утвердил проведение военного парада. Ранее Зеленский заявлял, что военная техника должна быть на Донбассе, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят по возвращении территорий.

Впрочем, этот парад обещает быть одним из самых масштабных - он будет проходить и на суше, и на воде, и в воздухе.

Празднование этого года сопровождается и рядом дипломатических мероприятий, в частности, Крымской платформой, которая стартовала вчера. Гостями столицы стали делегации 46 стран и международных организаций.

В целом Дню Независимости посвятили 10 масштабных мероприятий, например, благотворительный концерт Андреа Бочелли "Голос моей души" в г. Киеве на площади Конституции с целью поддержки создания Центра современного искусства Украины - музея Ивана Марчука.

А вечером в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" пройдет праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозировалась на уровне 100 млн грн. В целом Минфин оценил празднование и подготовку к 30-й годовщине независимости в 5,4 млрд гривен. План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, кроме праздничных торжеств, включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, модернизацию 6-ти региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдете.

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