На такой шаг пошли в ответ на запуск огненных шаров.

Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенные "огненные" пули, которые вызвали пожары. Об этом в Twitter сообщили израильские вооруженные силы.

"Все лето "ХАМАС" запускает воздушные шары для поджога из Газы в Израиль. В ответ на возобновленные сегодня атаки "ХАМАС" мы нанесли удар по производству вооружения, площадке для запуска ракет и входам в тоннель в Газе", - отметили военные.

Вооруженные силы Израиля отметили, что продолжат реагировать на террористические действия из Газы.

Напомним, что в июле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким целям в Газе в ответ на так называемые огненные шары, запущенные с территории Сектора. Шары привели к пожарам на израильском востоке.

За 11 дней противостояния между Израилем и ХАМАС в мае погибло более 200 человек в Газе и 12 - в Израиле. В конце концов мирной договоренности удалось достичь при посредничестве Египта, США и нескольких других стран.

Однако уже в июне Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на выпущенные пули с зажигательной смесью, которые привели к нескольким пожарам.