Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту Украина - ЕС

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 августа, встретился в Киеве с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На сайте Офиса президента сообщается, что Зеленский поблагодарил европейского политика за поддержку Крымской платформы.

Фото: president.gov.ua

"Хочу поблагодарить за то, что поддерживаете Украину, наш суверенитет и независимость. И сегодняшний шаг - подписание и поддержка Крымской платформы и декларации - это как раз деталь и пазл в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности, потому что Крым – это Украина", - сказал Зеленский.

Во время встречи обсуждалась подготовка к 23-му саммиту Украина – ЕС , который состоится 12 октября этого года в Киеве .

"Надеюсь, мы наконец сможем подписать долгожданное соглашение о совместном авиационном пространстве и начать его применение. Ожидаем также миссии экспертов ЕС в рамках второй фазы оценки украинских учреждений по стандартизации и метрологии для продвижения в направлении заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе ", - сказал Зеленский.

Президент обсудил с Мишелем вопрос "Северного потока - 2", который угрожает энергетической и политической безопасности Украины, а также перспективы получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи в объеме 600 миллионов евро.

После встречи с Зеленским Шарль Мишель пошел в оперу.