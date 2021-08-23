Зеленский предложил Дуде запустить скоростной поезд Киев - Варшава

Президент Польши в шестой раз приехал в Украину.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 августа, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

На сайте Офиса президента сообщается, что Зеленский поблагодарил Дуду за участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, а польский президент в ответ поздравил президента Украины с успешным проведением этого крупного международного события.

Дуда также заверил, что Польша планирует активно ставить вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ в 2022 году.

В целом переговоры между Зеленским и Дудой касались широкого круга вопросов: ситуации на Донбассе, роSSийско-белорусских военных учений "Запад-2021", положения на границе с Беларусью, событий в Афганистане, "Северного потока - 2", совместных проектов по диверсификации поставок энергоносителей.

Отдельно Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой. Несколько лет назад Министерство инфраструктуры сообщало о планах подготовить технико-экономическое обоснование скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Киев-Львов-Варшава-Берлин. Главная проблема такого проекта - разная ширина колеи в Европе и Украине.

Президент Украины также поблагодарил Анджея Дуду за гуманитарную помощь в противодействии COVID-19 и предоставление вакцин от коронавируса.