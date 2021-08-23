Шмыгаль анонсировал подписание меморандума с детской больницей Ватикана

"Украина ждала этого 7 лет".

Шмыгаль анонсировал подписание меморандума с детской больницей Ватикана
Фото: vatican.mfa.gov

Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 23 августа, встретился в Киеве с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролин. Переговоры касались лечения украинских детей в педиатрической клинике Святого Престола и назначения послов.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Апостольским нунцием в Украине недавно назначили литовца Висвальдаса Кульбокаса. Шмыгаль заявил, что Украина ожидает его приезда и со своей стороны делает последние приготовления, чтобы определить посла в Ватикане (должность вакантна более двух лет).

"Это позволит нам углубить отношения между Украиной и Ватиканом. Считаем, что чрезвычайно перспективным направлением является расширение возможностей сотрудничества в области культуры, в частности, относительно установления постоянных партнерских отношений между музейными учреждениями наших государств", - сказал премьер.

Он также сообщил, что Украина и Ватикан вышли на финишную прямую в подготовке меморандума с ватиканской детской педиатрической больницей "Младенец Иисус" (Ospedale pediatrico Bambino Gesu). Клиника, расположенная в Риме, является собственностью Святого Престола. Это одно из крупнейших и самых современных по технологическому уровню педиатрических медицинских учреждений на территории Италии.

"В июле Министерство здравоохранения Украины направило обновленный проект Меморандума ватиканской стороне. Надеемся, что уже в сентябре мы получим его официальное согласование, чтобы украинские дети наконец смогли проходить лечение в этой больнице. Украина ждала этого 7 лет", - сказал Шмыгаль.

Он также подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского Папе Римскому Франциску посетить Украину. По словам премьера, стало бы отличной возможностью отметить 20-летие визита в Украину Иоанна Павла II.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствамиЗеленский ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с иностранными государствами
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль предлагает провести с Хорватией совместный бизнес-форумШмыгаль предлагает провести с Хорватией совместный бизнес-форум
Зеленский анонсировал грядущие отставки в КабминеЗеленский анонсировал грядущие отставки в Кабмине
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Шмыгаль обсудил с грузинским премьером расширение инвестиционного сотрудничестваШмыгаль обсудил с грузинским премьером расширение инвестиционного сотрудничества
В МИД анонсировали выступление на саммите первых леди и джентльменов эвакуированной из Афганистана режиссера Сахры КаримиВ МИД анонсировали выступление на саммите первых леди и джентльменов эвакуированной из Афганистана режиссера Сахры Карими
СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областяхСБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях
Сто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - ШмыгальСто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Шмыгаль
Тимошенко анонсировал масштабное обновление областных больниц в рамках "Большого строительства"Тимошенко анонсировал масштабное обновление областных больниц в рамках "Большого строительства"
Зеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет на встрече с БайденомЗеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет на встрече с Байденом
Премьер Венгрии анонсировал референдум по сексуальному воспитанию детейПремьер Венгрии анонсировал референдум по сексуальному воспитанию детей
Последние новости
Подгружаем последние новости