Шмыгаль анонсировал подписание меморандума с детской больницей Ватикана

Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 23 августа, встретился в Киеве с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролин. Переговоры касались лечения украинских детей в педиатрической клинике Святого Престола и назначения послов.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Апостольским нунцием в Украине недавно назначили литовца Висвальдаса Кульбокаса. Шмыгаль заявил, что Украина ожидает его приезда и со своей стороны делает последние приготовления, чтобы определить посла в Ватикане (должность вакантна более двух лет).

"Это позволит нам углубить отношения между Украиной и Ватиканом. Считаем, что чрезвычайно перспективным направлением является расширение возможностей сотрудничества в области культуры, в частности, относительно установления постоянных партнерских отношений между музейными учреждениями наших государств", - сказал премьер.

Он также сообщил, что Украина и Ватикан вышли на финишную прямую в подготовке меморандума с ватиканской детской педиатрической больницей "Младенец Иисус" (Ospedale pediatrico Bambino Gesu). Клиника, расположенная в Риме, является собственностью Святого Престола. Это одно из крупнейших и самых современных по технологическому уровню педиатрических медицинских учреждений на территории Италии.

"В июле Министерство здравоохранения Украины направило обновленный проект Меморандума ватиканской стороне. Надеемся, что уже в сентябре мы получим его официальное согласование, чтобы украинские дети наконец смогли проходить лечение в этой больнице. Украина ждала этого 7 лет", - сказал Шмыгаль.

Он также подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского Папе Римскому Франциску посетить Украину. По словам премьера, стало бы отличной возможностью отметить 20-летие визита в Украину Иоанна Павла II.